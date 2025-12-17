Врач объяснила омичам, как распознать гонконгский грипп

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева объяснила, как можно распознать гонконгский грипп, который в последнее время активно циркулирует в России. В интервью РИА Новости она отметила, что симптомы этого штамма вируса не имеют ярких отличий от других видов гриппа.
Основные признаки заболевания включают резкое начало, повышенную температуру (выше 38 градусов), озноб, ломоту в мышцах и суставах, сильные головные боли и болезненность при движении глаз. Также возможен сухой кашель, что является характерным для гриппа, вызванного штаммом H3N2.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, штамм гриппа A (H3N2), или гонконгский грипп, стал доминирующим в России. Этот вирус в настоящее время чаще всего выявляют в регионах Дальнего Востока и Сибири.
Ранее в Управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала эпидемического сезона в Омской области по данным на 12 декабря было зарегистрировано только 132 случая заболевания гриппом.
Читайте также на портале Om1.ru.
В Советском парке Омска открылся каток: сколько стоит прокат коньков?