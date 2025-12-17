Врач объяснила омичам, как распознать гонконгский грипп

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева объяснила, как можно распознать гонконгский грипп, который в последнее время активно циркулирует в России. В интервью РИА Новости она отметила, что симптомы этого штамма вируса не имеют ярких отличий от других видов гриппа.