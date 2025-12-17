В Госдуме предложили некоторым россиянам полностью списывать ипотеку

«Необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание», — предложила Останина в беседе с «Лентой.ру». Она обратила внимание, что люди в регионах в настоящий момент редко берут ипотеки из-за отсутствия мотивации. Сейчас, например, семейная ипотека под 2% есть только на Дальнем Востоке.