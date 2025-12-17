Ричмонд
В Госдуме предложили некоторым россиянам полностью списывать ипотеку

В Госдуме предложили списывать россиянам долг по ипотеке после рождения четвертого ребенка. С такой инициативой выступила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание», — предложила Останина в беседе с «Лентой.ру». Она обратила внимание, что люди в регионах в настоящий момент редко берут ипотеки из-за отсутствия мотивации. Сейчас, например, семейная ипотека под 2% есть только на Дальнем Востоке.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о необходимости выдавать семейную ипотеку в регионе проживания семей, а не только там, где они покупают жилье. Она подчеркивала, что действующие параметры программы, включая территориальные ограничения и требования к объектам строительства, не стимулируют рост рождаемости и требуют доработки.

Журналисты «Известий» в декабре проанализировали статистику Центробанка по кредитам и пришли к выводу, что долги россиян по кредитам в октябре 2025 года выросли на 335 млрд рублей и достигли 38,3 трлн. Рост связан с повышенной ключевой ставкой Банка России.

