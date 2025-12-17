Камбэк в сезон: челябинский ХК «Трактор» попробует реабилитироваться с Корешковым

Болельщики ждут от «Трактора» мощной игры.
В предстоящую пятницу, 19 декабря, челябинский ХК «Трактор» проведет свой первый матч после произошедшей перезагрузки тренерского штаба, теперь уже с Евгением Корешковым в должности главного тренера. Соперник также принципиальный — магнитогорский «Металлург». Чего ждать от игры, с чем к ней подошли участники неформального первенства Челябинской области — читайте в материале URA.RU.
История противостояния.
В сезоне 2025/2026 южноуральское дерби состоялось всего один раз: команды встречались месяц назад, 18 ноября, и в упорной схватке «стальные» лисы«выиграли у “белых медведей” 4:3. Знаменитый челябинский камбэк тогда не получился, хоть команда и была близка к нему. Но тогда место не тренерском мостике еще занимал канадец Бенуа Гру, рядом с ним был его помощник Рафаэль Рише. Ворота же защищал также покинувший “Трактор” Крис Дригер.
Сейчас в статистике очных встреч челябинцев и магнитогорцев — 75 матчей, из которых в основное время «Трактор» выиграл 21 раз, «Металлург» — 37. Побед в овертаймах — по семь, в серии буллитов — один успех у трактористов и два у «металлургов».
С чем подошли к игре.
«Трактор» после двух блестящих домашних побед в конце ноября — на «Драконами» 9:0 и над «Сочи» 6:1 — словно сломался и заглох: поражения от «Северстали», «Ак Барса», ЦСКА и «Динамо». Причем, в последнем матче, в котором челябинцы уступили 4:8, раздосадованные неудачной серией болельщики начали даже освистывать родную команду и покидать трибуны. После вице-чемпионского статуса в сезоне 2024/2025 понять их можно: сейчас челябинцы с 35 очками лишь на шестом месте Востока.
«Металлург» же, в отличие от «Трактора», с 53 очками лидирует не только в Восточной конференции, но и в чемпионате. Правда, последний матч в Нижнекамске проиграл в овертайме 1:2.
Боевое крещение Корешкова.
55-летний Евгений Корешков первый раз в хоккейной карьере занял пост главного наставника клуба КХЛ. И любопытно, что его боевое крещение в новом статусе произойдет именно в матче с когда-то родным клубом. Ведь ранее он работал на успех «Металлурга-2», «Стальных Лис», «Металлурга», «Барыса», ЦСКА и СКА. С московскими армейцами становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2019 и 2022) в качестве помощника Сергея Федорова и Игоря Никитина.
Еще раньше, с 2010 по 2015 год был ассистентом Валерия Брагина в сборной России U20, с которой победил на чемпионате мира 2011 года. Тогда же получил звание «Заслуженный тренер России».
«На российском рынке это один из самых востребованных и профессиональных специалистов. Евгений Геннадьевич имеет огромный опыт, его тактические навыки в построении системы атаки и большинства очень пригодятся “Трактору” в нынешнем чемпионате. Также он хорошо знает хоккеистов команды и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, показать результаты», — представил Корешкова Алексей Волков, генеральный менеджер клуба.
Помимо эффективной работы на тренерском мостике, Корешков по-прежнему отлично катается на льду, что он показал уже на следующий день после своего прихода в «Трактор».
Прогнозы на матч.
Большинство букмекерских контор в южноуральском дерби ставят на победу «Металлурга». Сейчас ставки 2,15 против 2,85 на «Трактор». Правы ли они, можно будет 19 ноября в 19 часов по уральскому времени.