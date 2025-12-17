Камбэк в сезон: челябинский ХК «Трактор» попробует реабилитироваться с Корешковым

В сезоне 2025/2026 южноуральское дерби состоялось всего один раз: команды встречались месяц назад, 18 ноября, и в упорной схватке «стальные» лисы«выиграли у “белых медведей” 4:3. Знаменитый челябинский камбэк тогда не получился, хоть команда и была близка к нему. Но тогда место не тренерском мостике еще занимал канадец Бенуа Гру, рядом с ним был его помощник Рафаэль Рише. Ворота же защищал также покинувший “Трактор” Крис Дригер.