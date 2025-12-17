Суд взыскал более 4 млн рублей за незаконную рубку леса под Усольем-Сибирским

— Проверка показала, что в 2019—2021 годах несколько человек заключили договоры на покупку леса для строительства домов. Однако на момент сделок эти люди уже не являлись собственниками земельных участков, так как продали их другим лицам. Соответственно, они не имели права ни рубить деревья, ни заключать подобные договоры, — пояснили в прокуратуре.