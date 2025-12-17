Суд взыскал более 4 млн рублей за незаконную рубку леса под Усольем-Сибирским

Прокуратура Усолья-Сибирского добилась в суде взыскания ущерба на сумму более 4 миллионов рублей за незаконную вырубку леса. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.
— Проверка показала, что в 2019—2021 годах несколько человек заключили договоры на покупку леса для строительства домов. Однако на момент сделок эти люди уже не являлись собственниками земельных участков, так как продали их другим лицам. Соответственно, они не имели права ни рубить деревья, ни заключать подобные договоры, — пояснили в прокуратуре.
Правоохранители требовали признать шесть таких договоров недействительными и взыскать ущерб, причиненный вырубкой. Суд согласился и признал договоры незаконными, обязав виновных возместить ущерб. Исполнение решения суда будет проконтролировано прокуратурой.
