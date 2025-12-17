Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников в семи районах Ростовской области, Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что БПЛА противника нейтрализованы и ликвидированы на территории семи районов региона. Он подчеркнул, что в результате украинской атаки никто не пострадал.

«Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали», — написал Слюсарь в Telegram.

По словам губернатора Ростовской области, в станице Николаевская, которая находится в Константиновском районе, повреждения получило имущество частного предприятия.

«По предварительным данным люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — говорится в публикации.

Напомним, в результате атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае пострадали два человека. Кроме того, повреждены пять частных домов.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в районе двух домов упали обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше