Слюсарь: силы ПВО отразили атаку БПЛА в семи районах Ростовской области

Российские военные отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.
Губернатор уточнил, что БПЛА противника нейтрализованы и ликвидированы на территории семи районов региона. Он подчеркнул, что в результате украинской атаки никто не пострадал.
«Ночью враг вновь атаковал Ростовскую область. БПЛА уничтожены и подавлены в Новошахтинске, Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Константиновском и Тацинском районах. Люди не пострадали», — написал Слюсарь в Telegram.
По словам губернатора Ростовской области, в станице Николаевская, которая находится в Константиновском районе, повреждения получило имущество частного предприятия.
«По предварительным данным люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться», — говорится в публикации.
Напомним, в результате атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае пострадали два человека. Кроме того, повреждены пять частных домов.
Ранее сообщалось, что в Волгограде в районе двух домов упали обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате случившегося никто не пострадал.