Строители Красногорского гидроузла под Новый год остались без денег

Рабочим, занятым на строительстве Красногорского гидроузла, работодатель не выплатил зарплату за два месяца. Под Новый год люди остались без денег.
Ранее ситуацией с невыплатой зарплаты рабочим уже заинтересовалась прокуратура. По данным ведомства, ООО «Межрегионстрой», задействованное в строительстве объекта, имеет задолженность по заработной плате перед 150 сотрудниками, трудоустроенными в обособленном подразделении «Омское».
Однако даже после вмешательства надзорного органа ситуация, как сообщили сами рабочие в телеграм-канале «Инцидент Омск», никак не изменилась.
«Прошло 13 календарных дней со дня обращения. Люди не получили ни копейки. Руководство никакой информации не дает, как быть?», — написали строители.
Ранее прокуратура пообещала нерадивому работодателю «меры прокурорского реагирования». Новой информации от ведомства пока не поступало.