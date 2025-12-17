Ричмонд
Строители Красногорского гидроузла под Новый год остались без денег

Рабочим до сих пор не выплатили заработную плату за октябрь и ноябрь.

Источник: Комсомольская правда

Рабочим, занятым на строительстве Красногорского гидроузла, работодатель не выплатил зарплату за два месяца. Под Новый год люди остались без денег.

Ранее ситуацией с невыплатой зарплаты рабочим уже заинтересовалась прокуратура. По данным ведомства, ООО «Межрегионстрой», задействованное в строительстве объекта, имеет задолженность по заработной плате перед 150 сотрудниками, трудоустроенными в обособленном подразделении «Омское».

Однако даже после вмешательства надзорного органа ситуация, как сообщили сами рабочие в телеграм-канале «Инцидент Омск», никак не изменилась.

«Прошло 13 календарных дней со дня обращения. Люди не получили ни копейки. Руководство никакой информации не дает, как быть?», — написали строители.

Ранее прокуратура пообещала нерадивому работодателю «меры прокурорского реагирования». Новой информации от ведомства пока не поступало.