Стало известно, кому начислят пенсионные баллы за время срочной службы в армии

Россияне могут получить пенсионные баллы за время срочной службы в армии. При этом должно быть соблюдено одно условие. У гражданина должны быть периоды работы до или после службы в армии, за которые выплачивались страховые взносы.
«За каждый календарный год срочной службы в армии призывник получит 1,8 пенсионного коэффициента», — напомнила сенатор Наталья Мельникова, её слова приводит РИА Новости.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, как будет проводиться индексация пенсий в России в 2026 году. Кому и сколько прибавит государство, читайте здесь.
Напомним, в российском законодательстве предусмотрен широкий перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости.
Также сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Такие цифры заложены в проекте бюджета на 2026 год. Это равно той инфляции, которую в Минэкономразвития прогнозируют на конец этого года. И немного меньше той прибавки, которая будет у получателей страховых пенсий (7,6%).