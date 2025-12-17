Ричмонд
Стало известно, кому начислят пенсионные баллы за время срочной службы в армии

За год службы в армии можно получить 1,8 пенсионного коэффициента.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить пенсионные баллы за время срочной службы в армии. При этом должно быть соблюдено одно условие. У гражданина должны быть периоды работы до или после службы в армии, за которые выплачивались страховые взносы.

«За каждый календарный год срочной службы в армии призывник получит 1,8 пенсионного коэффициента», — напомнила сенатор Наталья Мельникова, её слова приводит РИА Новости.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как будет проводиться индексация пенсий в России в 2026 году. Кому и сколько прибавит государство, читайте здесь.

Напомним, в российском законодательстве предусмотрен широкий перечень оснований для досрочного выхода на страховую пенсию по старости.

Также сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Такие цифры заложены в проекте бюджета на 2026 год. Это равно той инфляции, которую в Минэкономразвития прогнозируют на конец этого года. И немного меньше той прибавки, которая будет у получателей страховых пенсий (7,6%).