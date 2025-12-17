Стало известно, кому начислят пенсионные баллы за время срочной службы в армии

Также сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Такие цифры заложены в проекте бюджета на 2026 год. Это равно той инфляции, которую в Минэкономразвития прогнозируют на конец этого года. И немного меньше той прибавки, которая будет у получателей страховых пенсий (7,6%).