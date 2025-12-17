В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры

«Есть пример постановки таких объектов (советских мозаик — ред.) на учет госконтроля. И такую мозаику сложно снести, практически невозможно. Точно могу сказать, что защитили мозаику на территорию пансионата “Чайка” в Евпатории. Здание планировалось к сносу, но благодаря своевременному заявлению, этот объект, мозаика, будет поставлена на учет как памятник культуры», — рассказал архитектор.
По его словам, есть хороший пример, когда люди собрали средства и одна из мозаик будет спасена, снята с плоскости (старого советского строения — ред.) и законсервирована, и, «возможно, она найдет свою дальнейшую жизнь на какой-то другой стене».
«В Крыму есть общественное движение по защите крымских мозаик. На мой взгляд, это правильные шаги, потому что такие мозаики несут свой колорит, дух эпохи. Обидно, когда наши предки создавали такие интересные художественные панно, а сейчас они разрушаются в связи с капитальными ремонтами или сносом зданий», — отметил эксперт.
Также уже есть определенные шаги по переносу мозаик на другие плоскости, а также по защите крымских остановок, украшенных мозаиками. При этом важно, чтобы все профильные министерства были задействованы в преобразовании транспортной инфраструктуры, считает собеседник.
«На мой взгляд, в республике должен быть комплексный подход. Если мы видим мозаику, то в первую очередь, должны думать, как ее нужно сохранить, какие шаги для этого применить», — подытожил спикер.
В санатории «Мисхор» на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами, сообщили ранее в пресс-службе учреждения. Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.