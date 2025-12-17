Программу «Земский фельдшер» в Челябинской области продлили до 2029 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Депутаты комитета Заксобрания по социальной политике поддержали продление действия закона «О единовременной выплате медицинским работникам» до 31 декабря 2028 года.
«Это значит, что медицинские работники, соответствующие конкретным критериям, смогут получить положенную выплату вплоть до конца указанного периода», — пояснили в пресс-службе парламента.
Этот закон был принят 31 мая 2022 года. Право на выплату имеют фельдшеры и заведующие ФАП в удаленных или труднодоступных сельских населенных пунктах, поселках городского типа (рабочих поселках) или в городах с численностью населения менее 50 тыс. человек.
Единовременная выплата составит 500 тыс. рублей, а если вакантная должность оставалась незакрытой более трех лет, то — 1 млн.
На эти деньги могут рассчитывать выпускники, получившие среднее медицинское образование в текущем календарном году; специалисты, вернувшиеся после военной службы и получившие среднее медицинское образование в год начала прохождения службы по призыву.