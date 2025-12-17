Аналитики назвали самые выгодные направления для путешествий в январе

Классическим зимним направлением остается Пхукет. На остров едут за пляжным отдыхом, йогой, дайвингом, экскурсиями и идеальной январской погодой: солнце, спокойное море и около +30 градусов. Перелет в новогодние дни обойдется минимум в 84 тыс. рублей, однако 7 и 9 января можно улететь за 50 тыс. рублей. Жилье в трехзвездочных отелях доступно от 4,5 тыс. рублей за ночь.
Для тех, кто предпочитает городские прогулки, оптимальным выбором станет Стамбул. Туристов зимой меньше, стоимость проживания ниже, а погода позволяет комфортно исследовать город.
«В Стамбул можно устроить вполне бюджетное путешествие, если поехать 29 декабря, когда цены начинаются от 25 тыс. рублей (из Москвы и обратно). А если можете продлить каникулы, то отличные варианты за 22 тыс. рублей есть 8, 9 и 10 января. Номер в трехзвездочном отеле с высокими оценками гостей обойдется в среднем в 5,5 тыс. рублей в сутки», — отметили аналитики OneTwoTrip.
Рим в начале января радует отсутствием очередей в музеи и мягким климатом. Вылет 29 декабря можно найти за 70 тыс. рублей, 1 января — за 67 тыс. рублей, а
Париж зимой гораздо доступнее, чем горнолыжные курорты Франции. Нет высокого туристического сезона, а посещение музеев становится комфортнее. Перелет 29 декабря обойдется от 63 тыс. рублей, тогда как билеты в конце каникул стоят около 50 тыс. рублей. Проживание в трехзвездочном отеле — примерно 11 тыс. рублей в сутки.
Тем, кто предпочитает теплый климат и масштабные праздничные шоу, аналитики рекомендуют Дубай. Здесь проходят новогодние фейерверки и фестиваль Dubai Shopping Festival, который длится до 11 января. Билеты в конце декабря стартуют от 31 тыс. рублей, после 8 января — от 21 тыс. рублей. Отели категории «три звезды» — около 9 тыс. рублей за ночь.
Согласно данным сервиса онлайн-бронирования «Островок» от 4 декабря, российские туристы всё чаще предпочитают встречать Новый год на природе, выбирая активный отдых вдали от городской суеты. В 2025 году каждое десятое бронирование приходится на природные направления, что отражает растущий интерес к хайкингу и живописным прогулкам. Особой популярностью у путешественников пользуется Камчатка, где интерес к новогодним турам вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом.