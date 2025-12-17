Аналитики назвали самые выгодные направления для путешествий в январе

Согласно данным сервиса онлайн-бронирования «Островок» от 4 декабря, российские туристы всё чаще предпочитают встречать Новый год на природе, выбирая активный отдых вдали от городской суеты. В 2025 году каждое десятое бронирование приходится на природные направления, что отражает растущий интерес к хайкингу и живописным прогулкам. Особой популярностью у путешественников пользуется Камчатка, где интерес к новогодним турам вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом.