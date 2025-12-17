Ричмонд
Челябинск, встречай: фильм «Чебурашка 2» уже с 1 января

Премьера фильма «Чебурашка 2» состоится 1 января в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Горки».

Источник: Комсомольская правда

Знакомый всем ушастый герой возвращается в большое и трогательное продолжение истории! Прошел год с тех пор, как Чебурашка поселился у добряка Гены. Но идиллия дала трещину: подросший ушастик стал проявлять характер, своевольничать и хулиганить, а его верный друг пытается урезонить расшалившегося воспитанника. Все обостряется на роскошном детском празднике, который Чебурашка по неосторожности превращает в хаос.

Чтобы избежать наказания и очередной ссоры, наш герой вместе с друзьями, Соней и Гришей, тайком сбегает из дома — прямиком в заснеженные горы, навстречу опасным, но захватывающим приключениям среди величественных пейзажей. Обнаружив пропажу, взрослые вынуждены отложить все разногласия и объединиться в отчаянных поисках. Смогут ли они найти беглецов, а главное — научиться слышать и понимать друг друга?

6+