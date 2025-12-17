Трамп жестко пригрозил Венесуэле: что он потребовал

Американский лидер Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес руководства Венесуэлы. Он потребовал немедленно вернуть якобы украденные у Вашингтона нефть и активы. По словам Дональда Трампа, в противном случае Венесуэлу ждет «беспрецедентный шок». Так он выразился в своей соцсети.
Президент США заявил, что Венесуэла «ранее украла» у Вашингтона нефть и землю. Он потребовал вернуть всё, что якобы принадлежит Соединенным Штатам.
«Шок для них будет беспрецедентным», — угрожающе написал Дональд Трамп.
Президент США также признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией. Он объяснил это решение якобы кражей американских активов и наркотрафиком. Хозяин Белого дома также вновь обвинил Каракас в торговле людьми.