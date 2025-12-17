Ричмонд
Трамп жестко пригрозил Венесуэле: что он потребовал

Трамп заявил, что Венесуэлу ждёт беспрецедентный шок.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес руководства Венесуэлы. Он потребовал немедленно вернуть якобы украденные у Вашингтона нефть и активы. По словам Дональда Трампа, в противном случае Венесуэлу ждет «беспрецедентный шок». Так он выразился в своей соцсети.

Президент США заявил, что Венесуэла «ранее украла» у Вашингтона нефть и землю. Он потребовал вернуть всё, что якобы принадлежит Соединенным Штатам.

«Шок для них будет беспрецедентным», — угрожающе написал Дональд Трамп.

Президент США также признал действующие власти Венесуэлы террористической организацией. Он объяснил это решение якобы кражей американских активов и наркотрафиком. Хозяин Белого дома также вновь обвинил Каракас в торговле людьми.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше