Гостиницы в России изменят правила бронирования

За первое такое нарушение срока уведомления о прибытии иностранца не более чем на один день штраф составит 80−100 тыс. рублей, если закон примут. За повторное нарушение штраф составит от 160 до 200 тыс. рублей. А вот если гостиница запоздала с уведомлением более чем на два дня, тогда уже размер штрафа может вырасти до нынешних 400−500 тыс. рублей.