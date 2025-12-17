Гостиницы в России изменят правила бронирования

Об этом заявил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев. Новые нормы будут действовать с 1 марта.
«Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день, отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Прежние правила разрешали отелям осуществлять так называемое “негарантированное бронирование”, при котором турист должен был заехать до определенного часа, иначе бронь сгорала», — пишут «РИА Новости».
Также урегулирован вопрос отмены брони туристом: если он отказался от размещения в гостинице до дня заезда, то ему будет возвращена оплата в полном размере. Однако если он сообщил об отмене поздно, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.
ЕАН писал, что в Госдуму внесен правительственный законопроект об изменении штрафной системы для гостиниц, если они не предоставят государству информацию об иностранцах среди постояльцев. Согласно действующему законодательству, за отсутствие информации об иностранцах гостиницы могут оштрафовать на 400−500 тыс. рублей. В правительстве России решили смягчить эту систему.
За первое такое нарушение срока уведомления о прибытии иностранца не более чем на один день штраф составит 80−100 тыс. рублей, если закон примут. За повторное нарушение штраф составит от 160 до 200 тыс. рублей. А вот если гостиница запоздала с уведомлением более чем на два дня, тогда уже размер штрафа может вырасти до нынешних 400−500 тыс. рублей.
В правительстве полагают, что чрезмерное административное регулирование создает значительную нагрузку на гостиничный сектор.