Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Чуть-чуть пошалили»: Рудковская рассказала, что вдохновила Плющенко на пластику

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что вдохновила мужа, фигуриста Евгения Плющенко на пластическую операцию.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что вдохновила мужа, фигуриста Евгения Плющенко на пластическую операцию.

По ее словам, она хотела, чтобы супругу сделали эффект «лисьих глаз», но в результате ему провели полную подтяжку лица без ее ведома. При этом она заявила, что пластическая операция спортсмена была ее идеей.

— Я ему говорю: «У тебя есть мешки под глазами, не хочешь сделать?». Он сказал: «Хочу». Я тогда вылетала по делам в Баку. Он пришел на консультацию, и сразу должна была быть операция, буквально 15 минут. В итоге Женя мне не отвечает пять, 10, 15, 20, 36 часов. Я звоню хирургу Тимуру Хайдарову, спрашиваю, что вы там делали? А он мне: «Да мы чуть-чуть пошалили, сделали эндоскопический лифтинг», — рассказала Рудковская на «Шоу Воли» на канале ТНТ.

30 сентября Евгений Плющенко на своей странице в соцсети опубликовал видео, в котором показал свое лицо через три месяца после пластической операции — оно почти полностью восстановилось после процедуры.

Он отметил, что отеки уже прошли, а разрез глаз приобрел естественные контуры.