«Чуть-чуть пошалили»: Рудковская рассказала, что вдохновила Плющенко на пластику

— Я ему говорю: «У тебя есть мешки под глазами, не хочешь сделать?». Он сказал: «Хочу». Я тогда вылетала по делам в Баку. Он пришел на консультацию, и сразу должна была быть операция, буквально 15 минут. В итоге Женя мне не отвечает пять, 10, 15, 20, 36 часов. Я звоню хирургу Тимуру Хайдарову, спрашиваю, что вы там делали? А он мне: «Да мы чуть-чуть пошалили, сделали эндоскопический лифтинг», — рассказала Рудковская на «Шоу Воли» на канале ТНТ.