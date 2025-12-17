За неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 9,3%

Основная часть заболевших — дети. Лабораторные исследования выявили циркуляцию вирусов гриппа, парагриппа, COVID-19 и риновирусов. В целом, ситуацию с заболеваемостью в регионе оценивают как типичную для данного времени года и характерную для циркуляции указанных вирусов.