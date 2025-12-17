Ричмонд
За неделю в Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 9,3%

В Свердловской области зафиксирован сезонный рост заболеваемости респираторными вирусами.

Источник: Коммерсантъ

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 52,7 тыс. случаев, что на 9,3% превышает показатели предыдущей недели.

Основная часть заболевших — дети. Лабораторные исследования выявили циркуляцию вирусов гриппа, парагриппа, COVID-19 и риновирусов. В целом, ситуацию с заболеваемостью в регионе оценивают как типичную для данного времени года и характерную для циркуляции указанных вирусов.

Ранее главный эпидемиолог регионального минздрава Александр Харитонов сообщил, что штамм гонконгского гриппа (H3N2) не зарегистрирован в Свердловской области, добавив, что в аптеках наблюдается дефицит вакцин.