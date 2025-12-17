Iltalehti: В парламенте Финляндии случился скандал после слов главы МИД о России

В парламенте Финляндии разгорелся скандал — депутат Йоханнес Юрттиахо решил поспорить с главой МИД страны Элиной Валтонен после ее слов о том, что на Россию за последние 100 лет никто не нападал. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Iltalehti.