Iltalehti: В парламенте Финляндии случился скандал после слов главы МИД о России

В парламенте Финляндии разгорелся скандал — депутат Йоханнес Юрттиахо решил поспорить с главой МИД страны Элиной Валтонен после ее слов о том, что на Россию за последние 100 лет никто не нападал. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Iltalehti.
Инцидент произошел во время пленарного заседания парламента. Депутат обвинил министра в ложных утверждениях, напомнив ей о войне Финляндии против СССР в период Великой Отечественной войны.
— Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года, — сказал Юрттиахо.
Он добавил, что высказывания Валтонен ложные, а также подчеркнул, что ошибка была допущена в «крайне серьезном деле», передает издание.
До этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.
Председатель Китая Си Цзиньпин считает по-другому. Во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным он сказал, что КНР и РФ — страны — победители во Второй мировой войне.