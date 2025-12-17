Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Iltalehti: В парламенте Финляндии случился скандал после слов главы МИД о России

В парламенте Финляндии разгорелся скандал — депутат Йоханнес Юрттиахо решил поспорить с главой МИД страны Элиной Валтонен после ее слов о том, что на Россию за последние 100 лет никто не нападал. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Iltalehti.

В парламенте Финляндии разгорелся скандал — депутат Йоханнес Юрттиахо решил поспорить с главой МИД страны Элиной Валтонен после ее слов о том, что на Россию за последние 100 лет никто не нападал. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в Iltalehti.

Инцидент произошел во время пленарного заседания парламента. Депутат обвинил министра в ложных утверждениях, напомнив ей о войне Финляндии против СССР в период Великой Отечественной войны.

— Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года, — сказал Юрттиахо.

Он добавил, что высказывания Валтонен ложные, а также подчеркнул, что ошибка была допущена в «крайне серьезном деле», передает издание.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка выиграла обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.

Председатель Китая Си Цзиньпин считает по-другому. Во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным он сказал, что КНР и РФ — страны — победители во Второй мировой войне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше