В Ташкентском аэропорту задержали пассажира, который пытался провезти драгоценности на полмиллиарда в конфетах

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). В столичном аэропорту сотрудники таможни предотвратили очередную попытку нелегального ввоза ювелирных изделий. На этот раз смекалистый пассажир попытался спрятать золотые украшения среди… обычных сладостей.

Источник: Vaib.Uz

Пассажир, прилетевший рейсом из Дубая, направлялся к выходу через «зеленый коридор», демонстрируя уверенность и делая вид, что у него нет ничего запрещенного или подлежащего декларированию. Однако бдительность таможенников сыграла свою роль: было принято решение досмотреть его багаж.

В дорожных сумках пассажира таможенники обнаружили несколько упаковок конфет. Но внутри вместо сладостей оказались тщательно завернутые золотые украшения общей стоимостью почти 500 миллионов сумов.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.