В Ташкентском аэропорту задержали пассажира, который пытался провезти драгоценности на полмиллиарда в конфетах

Пассажир, прилетевший рейсом из Дубая, направлялся к выходу через «зеленый коридор», демонстрируя уверенность и делая вид, что у него нет ничего запрещенного или подлежащего декларированию. Однако бдительность таможенников сыграла свою роль: было принято решение досмотреть его багаж.