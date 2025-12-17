В Ташкентском аэропорту задержали пассажира, который пытался провезти драгоценности на полмиллиарда в конфетах

Пассажир, прилетевший рейсом из Дубая, направлялся к выходу через «зеленый коридор», демонстрируя уверенность и делая вид, что у него нет ничего запрещенного или подлежащего декларированию. Однако бдительность таможенников сыграла свою роль: было принято решение досмотреть его багаж.
В дорожных сумках пассажира таможенники обнаружили несколько упаковок конфет. Но внутри вместо сладостей оказались тщательно завернутые золотые украшения общей стоимостью почти 500 миллионов сумов.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.