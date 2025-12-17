Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прибайкальском нацпарке открыли три новых маршрута

Появился короткий подъем от поселка Большое Голоустное на гору Гребешок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В декабре 2025 года Прибайкальский национальный парк пополнился тремя новыми официальными туристическими маршрутами. Изменения также затронули и уже существующие маршруты.

Так в Голоустненском кластере открыт 13-километровый маршрут «Скальный массив Архей», который проходит через Сухое озеро, древние скалы и выходит к берегу Байкала. Также появился короткий подъем (1 км) от поселка Большое Голоустное на гору Гребешок. В Ольхонском кластере официальный статус получил известный маршрут «Мраморный карьер».

— Все новые маршруты обеспечены мерами безопасности и имеют официальный паспорт, который содержит подробное описание территории, инфраструктуры, точек интереса, схемы, фото и информацию о сезонных опасностях. Документы утверждены на федеральном уровне, — пояснила Татьяна Гаева, специалист отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Работа по актуализации всех маршрутов парка будет продолжена.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что фуры и автовоз с гуманитарным грузом из Иркутска доехали до зоны СВО.