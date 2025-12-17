В Прибайкальском нацпарке открыли три новых маршрута

В декабре 2025 года Прибайкальский национальный парк пополнился тремя новыми официальными туристическими маршрутами. Изменения также затронули и уже существующие маршруты.
Так в Голоустненском кластере открыт 13-километровый маршрут «Скальный массив Архей», который проходит через Сухое озеро, древние скалы и выходит к берегу Байкала. Также появился короткий подъем (1 км) от поселка Большое Голоустное на гору Гребешок. В Ольхонском кластере официальный статус получил известный маршрут «Мраморный карьер».
— Все новые маршруты обеспечены мерами безопасности и имеют официальный паспорт, который содержит подробное описание территории, инфраструктуры, точек интереса, схемы, фото и информацию о сезонных опасностях. Документы утверждены на федеральном уровне, — пояснила Татьяна Гаева, специалист отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Работа по актуализации всех маршрутов парка будет продолжена.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что фуры и автовоз с гуманитарным грузом из Иркутска доехали до зоны СВО.