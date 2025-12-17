В Прибайкальском нацпарке открыли три новых маршрута

Так в Голоустненском кластере открыт 13-километровый маршрут «Скальный массив Архей», который проходит через Сухое озеро, древние скалы и выходит к берегу Байкала. Также появился короткий подъем (1 км) от поселка Большое Голоустное на гору Гребешок. В Ольхонском кластере официальный статус получил известный маршрут «Мраморный карьер».