В Госдуме хотят усилить контроль за ценами на новогодний набор товаров

Миронов призвал не допустить необоснованного скачка цен перед Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

В России могут усилить контроль за повышением цен в крупных торговых сетях и на маркетплейсах. С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность институционализации “новогоднего набора” как объекта отдельного мониторинга и превентивного антимонопольного контроля», — цитирует РИА Новости письмо Миронова в адрес главы Федеральной антимонопольной службы РФ Максима Шаскольского.

Речь идёт о перечне продуктов и непродовольственных товаров, а также товаров для детей, туристических и развлекательных услуг, которые пользуются повышенным спросом в преддверии новогодних праздников.

На этом фоне стоит задача не допустить необоснованного и непропорционального завышения цен, а также использование для маскировки предновогоднего повышения цен различных акций, спецпредложений и программ лояльности, подчеркнул Миронов.

Что из новогоднего набора можно было начать покупать уже в ноябре, а какие приобретения можно отложить на предпраздничные дни, читайте здесь на KP.RU.

Ранее россиянам назвали, какие продукты поднимутся в цене к Новому году, в их числе цитрусовые.

Также было раскрыто, насколько подорожает алкоголь перед Новым годом.

Ранее аналитик Трифонов рассказал об импульсивности новогодних закупок россиян.