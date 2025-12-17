В Госдуме хотят усилить контроль за ценами на новогодний набор товаров

В России могут усилить контроль за повышением цен в крупных торговых сетях и на маркетплейсах. С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность институционализации “новогоднего набора” как объекта отдельного мониторинга и превентивного антимонопольного контроля», — цитирует РИА Новости письмо Миронова в адрес главы Федеральной антимонопольной службы РФ Максима Шаскольского.
Речь идёт о перечне продуктов и непродовольственных товаров, а также товаров для детей, туристических и развлекательных услуг, которые пользуются повышенным спросом в преддверии новогодних праздников.
На этом фоне стоит задача не допустить необоснованного и непропорционального завышения цен, а также использование для маскировки предновогоднего повышения цен различных акций, спецпредложений и программ лояльности, подчеркнул Миронов.
