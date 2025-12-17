Российские военнослужащие сорвали ротацию 72-й и 127-й бригад Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Используя погодные условия, противник попытался провести ротацию подразделений 72 омбр и 127 отмбр выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой и сорвано комплексным огневым поражением», — говорится в сообщении.
Военные группировки войск «Север» ликвидировали четыре внедорожника украинских войск, а также до 15 человек живой силы противника.
В материале подчёркивается, что на харьковском участке группировка войск «Север» продолжает продвижение в прилегающих к Волчанску населённых пунктах и лесопосадках. Украинская сторона безуспешно пытается провести ротацию.
«В районе Старицы Воины Севера продвинулись и закрепились на четырёх участках по лесопосадкам. Общее продвижение составило до 250 метров», — сказано в публикации.
Напомним, стало известно, что российские военные уничтожили в районе населенного пункта Алексеевка Сумской области четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.