В России разработали метод ускорения настройки базовых станций 5G с помощью ИИ

В компании отмечают, что при создании новых мобильных сетей нового поколения одной из главных трудностей является правильная настройка каждого элемента базовой станции. В пресс-службе объяснили, что в новом методе используется нейросеть, которая изучает характеристики устройства и автоматически подбирает нужные настройки. Дополнительно разработанный алгоритм последовательно проверяет и применяет рекомендации нейросети, что помогает уменьшить вероятность ошибок. В компании рассказали, что новая технология прошла успешные испытания в реальных условиях эксплуатации и готова к массовому внедрению.