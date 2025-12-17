Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбургский митрополит призвал медиков последовать примеру клиники, отказавшейся от абортов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) поддержал частную клинику, которая первой в столице Урала отказалась от проведения абортов.

Он выразил свою позицию в Telegram-канале, отметив: «Дело сдвинулось с мертвой точки. Первая частная клиника на Урале отказалась от убийства детей. Пусть это будет образцом для других. Дорогу осилит идущий. России нужны живые люди, России нужны живые дети».

Ранее руководитель клиники «Шанс» Александр Беляев заявил, что с 1 января их медики больше не будут проводить аборты. Беляев объяснил это решение морально-этическими принципами и стремлением преодолеть демографический спад. В случае отказа от сохранения беременности женщины будут направляться в государственные больницы.