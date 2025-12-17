Екатеринбургский митрополит призвал медиков последовать примеру клиники, отказавшейся от абортов

Он выразил свою позицию в Telegram-канале, отметив: «Дело сдвинулось с мертвой точки. Первая частная клиника на Урале отказалась от убийства детей. Пусть это будет образцом для других. Дорогу осилит идущий. России нужны живые люди, России нужны живые дети».
Ранее руководитель клиники «Шанс» Александр Беляев заявил, что с 1 января их медики больше не будут проводить аборты. Беляев объяснил это решение морально-этическими принципами и стремлением преодолеть демографический спад. В случае отказа от сохранения беременности женщины будут направляться в государственные больницы.