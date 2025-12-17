С 2026 года россиянам станет проще заселиться в отели

«Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», — рассказал представитель гостиничного бизнеса в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что с 1 января заселиться в отель можно будет по водительским правам. Существенно меняются и условия бронирования. Теперь гостиница обязана ждать гостя в течение суток — бронь отменить в это время не смогут.