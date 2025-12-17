С 2026 года россиянам станет проще заселиться в отели

Гостиницы в 2026 году больше не смогут сами отменять бронь постояльца в течение суток.
Российские гостиницы с 1 марта 2026 года перейдут на обновленные правила предоставления услуг. Теперь туристы смогут заселиться в отель по водительским правам. Также в течение суток для них теперь не смогут отменить бронь. Об этом рассказал программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.
«Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», — рассказал представитель гостиничного бизнеса в разговоре с РИА Новости. Он уточнил, что с 1 января заселиться в отель можно будет по водительским правам. Существенно меняются и условия бронирования. Теперь гостиница обязана ждать гостя в течение суток — бронь отменить в это время не смогут.
Правила будут действовать для классических отелей, хостелов, апарт-отелей, санаториев и загородных домов отдыха. Часть нововведений вступает в силу поэтапно. Осенью правительство уже разрешило заселяться в гостиницы по загранпаспорту. С 1 марта все эти положения войдут в единые правила предоставления гостиничных услуг.
У россиян также есть возможности заметно сэкономить во время отпуска. Заранее забронированные билеты, например, обойдутся дешевле. Кроме того, перелеты бюджетными авиакомпаниями зачастую дешевле.