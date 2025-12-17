Около 200 православных христиан провели акцию в поддержку УПЦ у Капитолия

Порядка 200 православных христиан и их сторонников вышли к зданию Капитолия в Вашингтоне, чтобы поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов США.
Участники митинга призвали отменить украинский закон, который фактически объявил УПЦ вне закона. Организаторы акции стремятся привлечь внимание американских законодателей к преследованию церкви на Украине.
На мероприятии выступила конгрессвумен Анна Паулина Луна. Участники также обратились с требованием освободить наместника Святогорской лавры митрополита Арсения (Яковенко), находящегося под стражей.
По данным СПЖ Украины, в акции участвовали представители Русской Православной Церкви Заграницей, Сербской Православной Церкви, Антиохийской Православной Церкви, Православной Церкви в Америке, а также миряне и духовенство других православных юрисдикций и христианских общин Соединённых Штатов.
Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против украинских журналистов, поддерживающих Украинскую православную церковь.