Около 200 православных христиан провели акцию в поддержку УПЦ у Капитолия

По данным СПЖ Украины, в акции участвовали представители Русской Православной Церкви Заграницей, Сербской Православной Церкви, Антиохийской Православной Церкви, Православной Церкви в Америке, а также миряне и духовенство других православных юрисдикций и христианских общин Соединённых Штатов.