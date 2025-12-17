Источник неприятного запаха в Актау нашли на промышленной зоне

«Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по Мангистауской области в период
Также специалисты департамента экологии совместно с представителями областного ДЧС провели патрульные мероприятия на ряде производственных объектов, а также на прилегающих территориях Актау и села Баскудык. В числе проверенных объектов — «Мангистауский нефтеперерабатывающий завод» ТОО; битумный завод «Каспий битум»; ТОО «Рекон-Ақтау»; ТОО «Мангистауский индустриальный парк»; ТОО «КазТрансОйл»; ТОО «Актау Петролеум Терминалекс ЛТД» (Industrial Zone LTD).