Источник неприятного запаха в Актау нашли на промышленной зоне

Актау. 17 декабря. КазТАГ — В Актау провели мониторинг атмосферного воздуха в Актау и близлежащих населенных пунктах, по результатам которого установлено, что источник неприятного запаха находился в промышленной зоне, сообщает пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.

«Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по Мангистауской области в период 15—16 декабря текущего года провели мониторинг атмосферного воздуха на территории города и в близлежащих населенных пунктах. На территории города был зафиксирован неприятный запах. Очаг распространения неприятного запаха находился в промышленной зоне, в том числе на территории базы “Рекон”, где были выявлены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по оксиду углерода (CO)», — говорится в сообщении.

Также специалисты департамента экологии совместно с представителями областного ДЧС провели патрульные мероприятия на ряде производственных объектов, а также на прилегающих территориях Актау и села Баскудык. В числе проверенных объектов — «Мангистауский нефтеперерабатывающий завод» ТОО; битумный завод «Каспий битум»; ТОО «Рекон-Ақтау»; ТОО «Мангистауский индустриальный парк»; ТОО «КазТрансОйл»; ТОО «Актау Петролеум Терминалекс ЛТД» (Industrial Zone LTD).