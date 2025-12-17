Источник неприятного запаха в Актау нашли на промышленной зоне

«Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по Мангистауской области в период 15—16 декабря текущего года провели мониторинг атмосферного воздуха на территории города и в близлежащих населенных пунктах. На территории города был зафиксирован неприятный запах. Очаг распространения неприятного запаха находился в промышленной зоне, в том числе на территории базы “Рекон”, где были выявлены превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по оксиду углерода (CO)», — говорится в сообщении.