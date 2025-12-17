Ричмонд
Врачи Кызылорды успешно провели операции по трансплантации почки трём пациентам

В Кызылординской областной больнице успешно выполнены операции по трансплантации почки трём пациентам, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Первая трансплантация проведена 41-летней женщине, донором стал ее брат.

Вторая операция выполнена 20-летнему пациенту, донором выступила его 54-летняя мать.

Третья трансплантация проведена 43-летней женщине, донором стал ее супруг.

Операции выполнены главным врачом Кызылординской областной многопрофильной больницы, трансплантологом, PhD Жасуланом Баймахановым, заместителем главного врача по хирургии, PhD Ерболом Серикулы, совместно с командой трансплантологов АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова» — Ернуром Белгибаевым и Елшатом Набиевым.

Операции прошли успешно. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, они получают необходимое лечение.

Отметим, что ранее в данной больнице успешно проведены 8 операций по трансплантации почки и 1 операция по трансплантации печени.