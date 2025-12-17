Врачи Кызылорды успешно провели операции по трансплантации почки трём пациентам

Первая трансплантация проведена 41-летней женщине, донором стал ее брат.
Вторая операция выполнена 20-летнему пациенту, донором выступила его 54-летняя мать.
Третья трансплантация проведена 43-летней женщине, донором стал ее супруг.
Операции выполнены главным врачом Кызылординской областной многопрофильной больницы, трансплантологом, PhD Жасуланом Баймахановым, заместителем главного врача по хирургии, PhD Ерболом Серикулы, совместно с командой трансплантологов АО «Национальный научный центр хирургии имени А. Н. Сызганова» — Ернуром Белгибаевым и Елшатом Набиевым.
Операции прошли успешно. В настоящее время состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, они получают необходимое лечение.
Отметим, что ранее в данной больнице успешно проведены 8 операций по трансплантации почки и 1 операция по трансплантации печени.