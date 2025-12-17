В Капитолии статую генерала Ли заменят на памятник чернокожей активистке

В публикации также уточняется, что в 1951 году Барбара Роуз Джонс организовала акцию за улучшение условий обучения чернокожих в Вирджинии. На тот момент ей было всего 16 лет. Журналисты утверждают, что статуя активистки будет установлена через несколько дней.