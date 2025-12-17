Ричмонд
В Капитолии статую генерала Ли заменят на памятник чернокожей активистке

В Капитолии вместо демонтированной статуи генерала Роберта Ли решили установить памятник чернокожей активистке Барбаре Роуз Джонс.

Источник: Аргументы и факты

Памятник чернокожей активистке Барбаре Роуз Джонс появится в вашингтонском Капитолии на месте, где стояла статуя генерала Роберта Ли, который во время Гражданской войны в США командовал армией Конфедеративных Штатов Америки, написала газета The Washington Post.

«Статуя темнокожего подростка… заменила статую генерала Конфедерации, сражавшегося за сохранение рабства», — отметили журналисты.

Монумент военачальнику находился в Национальном скульптурном зале. В течение 111 лет статуя Роберта Ли представляла в учреждении штат Вирджиния. В 2020 году этот памятник генералу был демонтирован. Его решили убрать в период волнений, охвативших США после смерти чернокожего Джорджа Флойда.

В публикации также уточняется, что в 1951 году Барбара Роуз Джонс организовала акцию за улучшение условий обучения чернокожих в Вирджинии. На тот момент ей было всего 16 лет. Журналисты утверждают, что статуя активистки будет установлена через несколько дней.

Напомним, в середине октября телеканал CNN сообщал, что в Вашингтоне планируется возведение монументальной триумфальной арки, получившей название «Ковчег Трампа». Инициатором проекта выступил сам американский лидер. Памятник призван ознаменовать 250-ю годовщину основания США.