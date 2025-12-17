Ричмонд
Профессор-ядерщик Лурейру погиб после покушения в США

Профессор ядерной физики из Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб — на его дом в Бруклайн было совершено нападение. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила глава местного департамента полиции Дженнифер Пастер.

— Пострадавший, 47-летний Нуно Ф. Г. Лурейру, был доставлен в местную больницу с огнестрельными ранениями и скончался сегодня утром, — уточнила она.

Сотрудники правоохранительных органов намерены ограничить доступ к информации по данному делу. Такие меры введут «в целях обеспечения объективности».

По данным телеканала CBS News, изначально на «три громких хлопка» в доме Лурейру пожаловались соседи. На место прибыли полицейские — они обнаружили и госпитализировали профессора с ранениями.

Профессор активно изучал, как возникают вспышки на Солнце. Он искал способ получить чистую и безграничную энергию с помощью термоядерного синтеза, чтобы противостоять изменению климата.

Недавно режиссера Роба Райнера и его жену также зарезали в их собственном особняке в Лос-Анджелесе. В доме не было следов взлома и беспорядка. Главное о гибели режиссера — в материале «Вечерней Москвы».