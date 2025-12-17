В Воронежской области загорелась ЛЭП из-за атаки украинских беспилотников

Срочная новость.
ВСУ выпустили 10 беспилотников по Воронежской области., сообщил губернатор области Александр Гусев. Как отметил глава региона в результате атаки был поврежден гараж. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на линии электропередач. Оно было оперативно потушено.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше