Самарским абитуриентам повысили минимальный порог сдачи ЕГЭ

Все корректировки проведены в сторону увеличения минимального числа баллов. Порог по биологии и химии поднят с 39 до 40, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40. Больше всего вырос «проходной» по иностранным языкам — с 30 до 40.