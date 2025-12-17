Самарским абитуриентам повысили минимальный порог сдачи ЕГЭ

Министерство образования России опубликовало новый список минимальных порогов сдачи ЕГЭ, которые позволят выпускникам в 2026 году подавать документы на поступление в вузы.
Как утверждают чиновники Минобрнауки, корректировки внесены для улучшения общего уровня подготовки студентов, в том числе и на платных направлениях. Нормативы разработаны на основе анализа приёмной кампании 2025 года.
Все корректировки проведены в сторону увеличения минимального числа баллов. Порог по биологии и химии поднят с 39 до 40, по физике — с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46, по истории — с 36 до 40. Больше всего вырос «проходной» по иностранным языкам — с 30 до 40.
По остальным специальностям тем, кто хочет стать в следующем году абитуриентом, придётся набрать не менее 40 баллов по русскому языку и математике, 41 — по физике, 45 — по обществознанию, 46 — по информатике, а также 40 баллов по литературе и географии.
Вкупе с решением Минобрнауки сократить число специальностей в вузах, на которых могут учиться студенты за плату, вырисовывается последовательная политика ужесточения правил приема для желающих получить высшее образование.