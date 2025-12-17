«Только Бог знает, что творилось у меня внутри»: Макпал Исабекова сделала признание

Макпал поддержала тренд в соцсети «Покажи, где тебе плохо, но никто не знает об этом» и разместила кадры в своем блоге в Instagram. На них она запечатлелась с большим животом. Артистка смотрит прямо в камеру и заплетает волосы в косы.
Она призналась, что пережила трудный период. «Только Бог и я знаем, через что я проходила тогда, что творилось у меня внутри, ну и, наверное, моя дочь, которая была под сердцем… Слава Аллаху, и эти дни прошли», — написала Макпал.
Ее поддержали в Сети: «Моя любовь, моя сильная, моя настоящая», «Только женщины могут боль трансформировать в силу», «Обнимаю», «Пусть у вас все будет хорошо. Вы очень талантливая артистка», «Мое восхищение, Макпал», «Беременная женщина и слабая, и самая сильная».