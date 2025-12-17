Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акмолинцу выплатят 3 млн тенге из-за прорыва водопроводной трубы

Суд в Акмолинской области в пользу жителя села взыскал сумму ущерба, нанесенного прорывом водопроводной трубы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, Буландынский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жителя Макинска к ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» о взыскании суммы материального ущерба.

Судом установлено, что в феврале 2025 года произошел прорыв водопроводной трубы, и в результате подтопления жилого дома имуществу истца причинен ущерб. Из-за погодных условий место аварии не установлено, на участке отключено водоснабжение, которое восстановлено лишь в июне 2025 года.

Техническим заключением и актом обследования дом истца признан аварийным, выявлены дефекты: разрушение фундамента, трещины в стенах, заплесневелость, отслаивание штукатурки, перекос оконных рам и другое.

ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» иск не признало, указывая, что авария произошла из-за форс-мажорных обстоятельств, порыв устранен, водопроводные сети к ним на баланс не передавались.

Суд удовлетворил иск гражданина по следующим основаниям: — водопроводные сети принадлежат ответчику (соглашение о разделе ответственности не заключалось), соответственно, ответчик обязан содержать водопроводные сети в надлежащем техническом состоянии; — причинно-следственная связь между произошедшей аварией и последствиями установлена.

Решением суда иск о взыскании ущерба удовлетворен, в пользу жителя Макинска взысканы 3 млн тенге (сумма ущерба, услуги по оценке ущерба и представительские расходы). Судебный акт вступил в законную силу.