В Госдуме предложили полностью списывать ипотеку: для этого нужно выполнить одно условие

Семейная ипотека должна быть распространена на большее число регионов России. Кроме того, стоит рассмотреть возможность списания долга после рождения четвертого ребенка. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина.
Как отметила парламентарий, сегодня семейная ипотека под два процента действует на селе и на Дальнем Востоке. Так что неудивительно, что в регионах с неразвитой инфраструктурой люди покупают в ипотеку жилье не активно.
«Также необходимо списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого — полное списание», — предложила депутат.
Ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он предложил ввести механизм постепенного списания ипотечных кредитов при появлении каждого ребенка в семье.
16 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что программа семейной ипотеки была разработана для повышения рождаемости и улучшения жилищных условий семей, однако действующие правила предоставления кредитов не способствуют достижению этих задач.