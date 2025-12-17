В Коркино с 18 декабря на карантин по ОРВИ уходит еще одна школа

В Коркино (Челябинская область) с 18 декабря на карантин по ОРВИ уходит еще одна школа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«На 17 декабря в Коркинском округе на карантин закрыты 47 классов, в том числе полностью закрыта школа № 14. С 18 декабря на карантин уходит школа № 7», — сообщили в администрации.
Там напомнили, что очные занятия приостанавливаются, если порог заболеваемости превышает 20% от общего числа учащихся.
«В школах и детских садах усилены меры профилактики: действует так называемый утренний фильтр, чаще проводят проветривание и влажную уборку помещений, обеззараживают воздух с помощью рециркуляторов», — отмечается в комментарии.
На 16 декабря в Челябинской области 53 школы были на карантине, 31 перешла на дистанционный формат обучения. Так же есть школы, в которых на дистант переведена определенная часть учебных классов, комментировали в министерстве образования и науки региона.