В Коркино с 18 декабря на карантин по ОРВИ уходит еще одна школа

Там напомнили, что очные занятия приостанавливаются, если порог заболеваемости превышает 20% от общего числа учащихся.

Источник: РИА "Новости"

В Коркино (Челябинская область) с 18 декабря на карантин по ОРВИ уходит еще одна школа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На 17 декабря в Коркинском округе на карантин закрыты 47 классов, в том числе полностью закрыта школа № 14. С 18 декабря на карантин уходит школа № 7», — сообщили в администрации.

Там напомнили, что очные занятия приостанавливаются, если порог заболеваемости превышает 20% от общего числа учащихся.

«В школах и детских садах усилены меры профилактики: действует так называемый утренний фильтр, чаще проводят проветривание и влажную уборку помещений, обеззараживают воздух с помощью рециркуляторов», — отмечается в комментарии.

На 16 декабря в Челябинской области 53 школы были на карантине, 31 перешла на дистанционный формат обучения. Так же есть школы, в которых на дистант переведена определенная часть учебных классов, комментировали в министерстве образования и науки региона.