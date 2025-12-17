Размеры пособий на рождение и по уходу за ребенком в Казахстане назвали в Минтруда

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 312,2 тыс. человек на сумму 56,4 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.
Лица (семьи), имеющие рожденных живыми, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования, уточнили в ведомстве.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем с начала года получили 125 тыс. человек на сумму 40,2 млрд тенге, в том числе в ноябре данный вид пособия получили 127,8 тыс. человек на сумму 3,7 млрд тенге.
Размеры пособия на рождение ребенка составляют: на первого, второго, третьего ребенка — 38 МРП или 149 416 тенге; на четвертого и более ребенка — 63 МРП или 247 716 тенге.
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах: на первого ребенка — 5,76 МРП или 22 648 тенге; на второго ребенка — 6,81 МРП или 26 777 тенге; на третьего ребенка — 7,85 МРП или 30 866 тенге; на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП или 34 995 тенге.
Отмечается, что, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).
Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.
Данную единовременную выплату с начала года получили 187,2 тыс. человек на общую сумму 260 млрд тенге, в том числе в ноябре выплату получили 15,3 тыс. человек на сумму 14,6 млрд тенге.
Средний размер назначенной выплаты за 11 месяцев составил 1 436 546 тенге.
Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет.
Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.
За 11 месяцев 2025 года данная выплата назначена 223,2 тыс. человек на сумму 392,4 млрд тенге, в том числе в ноябре выплата была назначена 14,9 тыс. человек на сумму 33,8 млрд тенге.
Ежемесячный средний размер выплаты за 11 месяцев составил 86 221 тенге.