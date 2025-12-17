Драку пьяных иностранцев на борту самолета Алматы — Бангкок сняли на видео

В Instagram-аккаунте Tripzone.info опубликовали видео, которое, судя по описанию, сняли пассажиры самолета Алматы — Бангкок. Сообщается, что самолет еще не успел вылететь в Таиланд, когда началась драка между пассажирами.
«Перед вылетом на борту началась драка двух пассажиров в нетрезвом состоянии. Отпуск они продолжили в линейном отделении полиции Алматы, а рейс с задержкой в час и без двух пассажиров вылетел в Таиланд», — сказано в сообщении.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции на транспорте. «В аэропорту Алматы с борта авиарейса в Бангкок сотрудниками линейного отдела полиции по акту сняты четверо граждан иностранных государств, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. По факту хулиганских действий на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело. Двое из правонарушителей водворены в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении.
Транспортная полиция напомнила, что подобное поведение недопустимо и будет жестко пресекаться. «Любые попытки дестабилизации обстановки на транспорте рассматриваются как серьезная угроза, и виновные понесут ответственность по всей строгости закона», — добавили в пресс-службе.