Драку пьяных иностранцев на борту самолета Алматы — Бангкок сняли на видео

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции на транспорте. «В аэропорту Алматы с борта авиарейса в Бангкок сотрудниками линейного отдела полиции по акту сняты четверо граждан иностранных государств, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел конфликт, переросший в драку. По факту хулиганских действий на борту воздушного судна возбуждено уголовное дело. Двое из правонарушителей водворены в изолятор временного содержания», — сказано в сообщении.