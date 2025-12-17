Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На внешнюю реставрацию Михайловского Манежа потратили 168,5 млн рублей

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своем Telegram-канале о завершении реставрации федерального памятника архитектуры — Михайловского Манежа.

Источник: Коммерсантъ

Историческое здание, которое до 1917 года служило главным манежем для гвардейских частей и гарнизона столицы, теперь полностью обновлено снаружи. Сегодня в нем располагается Академия легкой атлетики.

На восстановление памятника выделили 168,5 млн рублей. Эту сумму потратили на реставрацию лицевых фасадов, парадных входных дверей и уникальных старинных фонарей.

Обновление внешнего облика здания, построенного в конце XVIII века придворным архитектором Павла I Винченцо Бренной, позволило сохранить его историческую ценность для будущих поколений, обеспечив при этом современное использование в качестве спортивной базы для атлетов.