В Екатеринбурге умер художник Антоний Бушуев

Его творческий путь начался в 2003 году, и с тех пор Антоний стал постоянным участником выставок разного уровня. Среди наиболее значимых — Всероссийская выставка «Молодость России» в Москве и юбилейная экспозиция к 90-летию со дня основания Свердловского отделения Союза художников.