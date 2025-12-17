В Екатеринбурге умер художник Антоний Бушуев

В Екатеринбурге 12 декабря ушёл из жизни уральский художник Антоний Бушуев. Ему было 39 лет. В Свердловском региональном отделении Союза художников России соболезнуют его родным и близким.
Антоний Бушуев родился в 1986 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) в творческой семье. Он окончил Свердловское художественное училище имени Шадра и Уральский архитектурно-художественный университет. С 2017 года мужчина являлся членом Союза художников России.
Его творческий путь начался в 2003 году, и с тех пор Антоний стал постоянным участником выставок разного уровня. Среди наиболее значимых — Всероссийская выставка «Молодость России» в Москве и юбилейная экспозиция к 90-летию со дня основания Свердловского отделения Союза художников.
— Антоний Бушуев работал в разных жанрах, отдавая предпочтение пейзажам, в которых наиболее полно проявилось его лирическое дарование, — рассказали в Союзе художников.
В своих работах он умел передавать тонкое настроение природы через богатую палитру и фактуру. Также в творчестве мужчины встречались образы современников, где тот использовал гротеск для создания выразительных характеров.
Произведения Антония Бушуева хранятся в частных коллекциях в России и за границей.
Прощание с художником состоится 17 декабря в 12:30 в храме Святых Косьмы и Дамиана в Екатеринбурге на улице Волгоградской, 187.