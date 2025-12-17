Ричмонд
Стало известно, сколько пенсионных баллов можно получить за службу в армии

Призывники могут учитывать годы службы при расчёте пенсии. Об этом сообщила сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова, пишет РИА «Новости». Эксперт подчеркнула, что пенсионные коэффициенты за службу учитываются только при наличии трудового стажа до или после службы. ИПК срочной службы складываются с коэффициентами других периодов работы и влияют на размер будущей пенсии.

«За каждый календарный год срочной службы в армии призывник получит 1,8 пенсионного коэффициента», — отметила Мельникова.

Ранее Госдума утвердила закон, по которому годы службы в добровольческих формированиях участников СВО включаются в пенсионный стаж. Документ устанавливает, что добровольцы получают право на выплаты за выслугу лет наравне с военнослужащими. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчёркивал, что социальная поддержка участников спецоперации и их семей является приоритетом, а добровольцы выполняют боевые задачи в равной степени с военнослужащими ВС РФ, что оправдывает предоставление им льгот и пенсионных гарантий.

Ранее сообщалось, что в 2026 году военные пенсии в России планируют повысить дважды — в январе и октябре. С начала года коэффициент денежного довольствия составит 93,59%, позднее выплаты скорректируют в рамках утверждённого бюджета, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

