Стало известно, сколько пенсионных баллов можно получить за службу в армии

«За каждый календарный год срочной службы в армии призывник получит 1,8 пенсионного коэффициента», — отметила Мельникова.
Ранее Госдума утвердила закон, по которому годы службы в добровольческих формированиях участников СВО включаются в пенсионный стаж. Документ устанавливает, что добровольцы получают право на выплаты за выслугу лет наравне с военнослужащими. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчёркивал, что социальная поддержка участников спецоперации и их семей является приоритетом, а добровольцы выполняют боевые задачи в равной степени с военнослужащими ВС РФ, что оправдывает предоставление им льгот и пенсионных гарантий.
Ранее сообщалось, что в 2026 году военные пенсии в России планируют повысить дважды — в январе и октябре. С начала года коэффициент денежного довольствия составит 93,59%, позднее выплаты скорректируют в рамках утверждённого бюджета, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.