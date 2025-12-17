Стало известно, сколько пенсионных баллов можно получить за службу в армии

Ранее Госдума утвердила закон, по которому годы службы в добровольческих формированиях участников СВО включаются в пенсионный стаж. Документ устанавливает, что добровольцы получают право на выплаты за выслугу лет наравне с военнослужащими. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчёркивал, что социальная поддержка участников спецоперации и их семей является приоритетом, а добровольцы выполняют боевые задачи в равной степени с военнослужащими ВС РФ, что оправдывает предоставление им льгот и пенсионных гарантий.