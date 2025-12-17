В предновогоднюю неделю в России пойдёт снег и ударят морозы

В предновогоднюю неделю в России ожидается заметное похолодание и усиление снегопадов. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своём Telegram-канале, комментируя предстоящую синоптическую обстановку.
По его словам, в ближайшие дни север и восток Европейской части России окажутся под влиянием атлантического циклона, который принесёт пасмурную и сырую погоду со снегом, мокрым снегом и местами ледяным дождём. Такие условия прогнозируются, в частности, в Поволжье, Мордовии и Татарстане. В то же время запад и юг Русской равнины временно попадут под влияние антициклона — осадки там маловероятны, однако в утренние часы возможны туманы и гололёд.
Тишковец отметил, что температурный фон остаётся неоднородным: в средней полосе сохраняется оттепель, на юге — плюсовые значения, тогда как в Коми и Пермском крае держатся сильные морозы. В Москве в ближайшие дни ожидается облачная и влажная погода с температурами около нуля и слабым ветром.
«По предварительным прогнозам, морозы ударят, а снег станет прибавляться в предновогоднюю неделю — ориентировочно с 23−24 декабря», — подчеркнул специалист.
Синоптик Шувалов ранее отмечал, что до конца текущей недели в Москве сохранится пасмурная и влажная погода с температурами около нуля и без существенных осадков. По оценкам специалистов, устойчивого снежного покрова в столице до конца недели не ожидалось.