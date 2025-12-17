В предновогоднюю неделю в России пойдёт снег и ударят морозы

По его словам, в ближайшие дни север и восток Европейской части России окажутся под влиянием атлантического циклона, который принесёт пасмурную и сырую погоду со снегом, мокрым снегом и местами ледяным дождём. Такие условия прогнозируются, в частности, в Поволжье, Мордовии и Татарстане. В то же время запад и юг Русской равнины временно попадут под влияние антициклона — осадки там маловероятны, однако в утренние часы возможны туманы и гололёд.