Правила бронирования номеров в гостиницах изменятся в России

В 2026 году гостиницы в России перейдут на новые правила предоставления услуг. Об этом в среду, 17 декабря, рассказал программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

По его словам, в скором времени у туристов появится возможность заселяться в отель по водительским правам. Кроме того, они смогут без потерь отменить бронь за день до заезда.

— Нормативная база обновляется в этой сфере впервые с 2020 года. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих, — отметил он.

Теперь гостиницы должны ждать постояльца целые сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день.

Согласно действующим правилам, отелям можно осуществлять «негарантированное бронирование» — человек должен приехать до конкретного времени, иначе бронь перестает действовать, передает РИА Новости.

Члены комитета Государственной думы по туризму, в свою очередь, внесли в парламент законопроект, который регулирует порядок предоставления компенсации туристам в случае овербукинга в отелях.