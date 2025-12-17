Ричмонд
В шести районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

Из-за атаки беспилотников было повреждено имущество частного предприятия в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 17 декабря в Ростовской области отразили воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Константиновском районах, а также в Новошахтинске. Никто из людей не пострадал.

А в станице Николаевская Константиновского района из-за атаки БПЛА повреждение получило имущество частного предприятия.

— По предварительным данным, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — сказано в сообщении.

