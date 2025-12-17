В шести районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 17 декабря в Ростовской области отразили воздушную атаку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны сбили в Шолоховском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском, Тацинском и Константиновском районах, а также в Новошахтинске. Никто из людей не пострадал.
А в станице Николаевская Константиновского района из-за атаки БПЛА повреждение получило имущество частного предприятия.
— По предварительным данным, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — сказано в сообщении.
