Стало известно, что «Миннесота» всухую разгромила «Вашингтон» в НХЛ

Исход игры был решен за счет результативных действий лидеров «Миннесоты». Дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко, отличившийся на 3-й и 45-й минутах. Еще по шайбе забросили россияне Кирилл Капризов на 33-й минуте и Данила Юров на 49-й. Точку в матче поставил Мэтт Болди, поразивший ворота на 55-й минуте.