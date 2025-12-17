Стало известно, что «Миннесота» всухую разгромила «Вашингтон» в НХЛ

Хоккеисты «Миннесота Уайлд» одержали уверенную победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, прошедшая 17 декабря, завершилась со счетом 5:0.
Исход игры был решен за счет результативных действий лидеров «Миннесоты». Дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко, отличившийся на 3-й и 45-й минутах. Еще по шайбе забросили россияне Кирилл Капризов на 33-й минуте и Данила Юров на 49-й. Точку в матче поставил Мэтт Болди, поразивший ворота на 55-й минуте.
Гол Капризова стал для форварда 70-м в большинстве за карьеру в НХЛ. Этот показатель стал рекордным для клуба из Миннесоты.
После этой победы «Миннесота Уайлд» поднялась на третье место в таблице Западной конференции, набрав 45 очков. «Вашингтон Кэпиталз» с 40 очками располагается на пятой строчке Восточной конференции.
Для столичного клуба это поражение стало продолжением неудачной выездной серии. 14 декабря «Вашингтон» также уступил в гостях «Виннипегу» со счетом 1:5. Единственную шайбу в той встрече забросил Джейкоб Чикран после передачи Александра Овечкина.
