Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 17 декабря 2025: Почему нашим землякам живется лучше в России, чем в Молдове; власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию Гагаузии; украинский пограничник усыпил коллегу снотворным и&nb

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 17 декабря 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 17 декабря 2025:

1. «Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.

2. У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.

3. «Усыпил» не только бдительность, но и друга: В Одесской области пограничник подсыпал снотворное сослуживцу и скрылся в Молдове.

4. Одинокая странница в холодном мире большой политики, еще и с кульком: «Смеси Сороса с Рисипенами протокол не писан» — что скрывается за позорным фото президента Молдовы.

5. Из Италии начали массово высылать граждан Молдовы: Наши соотечественники жили бомжами и не имели действующих документов.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.

Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).

У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.

Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).