Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 17 декабря 2025:
1. «Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.
2. У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.
3. «Усыпил» не только бдительность, но и друга: В Одесской области пограничник подсыпал снотворное сослуживцу и скрылся в Молдове.
4. Одинокая странница в холодном мире большой политики, еще и с кульком: «Смеси Сороса с Рисипенами протокол не писан» — что скрывается за позорным фото президента Молдовы.
5. Из Италии начали массово высылать граждан Молдовы: Наши соотечественники жили бомжами и не имели действующих документов.
