Как меняется район Нура: итоги сезона благоустройства

Озеленение района стало одним из приоритетов. В этом году высажено более семи тысяч деревьев и около восьмидесяти пяти тысяч кустарников. Эти меры делают район Нура более зеленым, экологичным и комфортным для жизни. Все работы по благоустройству продолжаются, и их главная цель — сформировать современную городскую среду, где каждый сможет ощущать уют и безопасность на улицах, в парках и дворах.