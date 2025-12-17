Как меняется район Нура: итоги сезона благоустройства

Центральный парк стал главным объектом обновления. Полностью реконструирована главная аллея, восстановлены подпорные стенки и уложено новое брусчатое покрытие. Пространство дополнили зелеными насаждениями: высажены деревья и цветущие многолетние кустарники. Систему освещения полностью заменили на современную, а декоративная подсветка создает уютную атмосферу в вечернее время. Парк сохранил свой природный облик, но стал современнее и удобнее для прогулок.
Фото: пресс-служба района «Нура» города Астана.
Не менее важные изменения коснулись спортивной инфраструктуры. Главная спортивная площадка парка получила новое тартановое покрытие, старые тренажеры отремонтировали, а также установили новые элементы. Рядом появилась инклюзивная площадка, адаптированная для детей с ограниченными возможностями. Она сочетает игровые, спортивные и образовательные зоны, создавая равные условия для всех и формируя культуру доступной городской среды.
Одним из самых крупных проектов стала аллея GreenLine. Ее протяженность почти четыре километра, площадь составляет восемнадцать гектаров. Здесь высажены тысячи деревьев и десятки тысяч многолетних растений. Аллея по улице Айтеке би, пересекающая GreenLine, также полностью обновлена: уложено новое покрытие, высажено более тысячи деревьев, установлено современное освещение. Эти локации уже стали популярными местами прогулок для жителей и гостей города.
11 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетил бульвар GreenLine в районе Нура, где был завершен первый этап благоустроительных работ. Президенту представили информацию о текущем состоянии проекта, включая пешеходные и велосипедные дорожки, архитектурные элементы и искусственные водоемы, а также рассказали о планах по дальнейшему развитию городской инфраструктуры.
Безусловно, четырехкилометровая аллея GreenLine — новая пешеходная артерия города. Создание протяженных зеленых бульваров — это общемировая тенденция. Такие магистрали объединяют районы, создают комфортное пространство для жителей и формируют облик города. Подобные артерии можно найти в Будапеште, где проспект Андраши ведет к Городскому парку, или в Бостоне, где Гранд-Бульвар проходит через исторические кварталы. В Барселоне знаменитый Пасео-де-Грасиа протянулся на полторы километра, объединив архитектурные шедевры и респектабельные магазины. Новый бульвар в Астане встает в один ряд с этими знаковыми пространствами, добавляя современный казахстанский акцент.
Работы по благоустройству активно ведутся и возле жилых комплексов. Новые общественные пространства появились рядом с Самрук Towers, Хайвил Парк и Inju city. Сейчас работы продолжаются у жилых комплексов Мадрид, Копенгаген и Алтын Шар. Основная цель — создать уютные зоны отдыха в шаговой доступности от домов, чтобы каждый житель мог проводить свободное время на свежем воздухе.
Жилой массив Уркер также не остался без внимания. Здесь обновили сразу три сквера, включая Айгыржал, территорию за школой-гимназией № 69 и зону возле физкультурно-оздоровительного комплекса. В скверах появились новые игровые элементы, спортивные зоны и тартановое покрытие. На улице Рабиги Есимжановой, с другой стороны ФОКа, появился новый сквер площадью семь гектаров. Ранее пустующая территория превратилась в удобное и зеленое пространство для прогулок и спокойного отдыха.
Неотъемлемой частью благоустройства остаются дворовые территории. В этом году обновлено девятнадцать дворов, из них десять в рамках программы бюджета народного участия. В комплексе Астана в Уркере также приведены в порядок четыре двора. Все проекты реализованы с учетом мнения жителей, чтобы создать удобные и функциональные пространства.
Озеленение района стало одним из приоритетов. В этом году высажено более семи тысяч деревьев и около восьмидесяти пяти тысяч кустарников. Эти меры делают район Нура более зеленым, экологичным и комфортным для жизни. Все работы по благоустройству продолжаются, и их главная цель — сформировать современную городскую среду, где каждый сможет ощущать уют и безопасность на улицах, в парках и дворах.
Ранее мы писали о том, что в Астане построят новый велопешеходный мост на пересечении рек Есиль и Акбулак.