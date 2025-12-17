Спецрейс для пациента: больного туберкулезом курганца под конвоем доставили в диспансер

Больного туберкулезом мужчину доставили в шадринский диспансер (архивное фото).
В Кетовском округе (Курганская область) судебные приставы исполнили решение суда о принудительной госпитализации 52-летнего мужчины с открытой формой туберкулеза. Пациента доставили в Шадринский областной противотуберкулезный диспансер под присмотром конвоя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФССП по Курганской области.
«После возбуждения исполнительного производства сотрудники Службы в специальных средствах защиты выехали к месту жительства гражданина. Мужчина был настолько слаб, что даже не мог самостоятельно собрать вещи в больницу. Судебные приставы проводили кетовчанина в автомобиль для транспортировки больных туберкулезом, который предоставило медучреждение, а затем на своем служебном транспорте сопроводили машину медиков до Шадринского областного противотуберкулезного диспансера и убедились в том, что мужчина приступил к лечению», — рассказали приставы.
Мужчина, давно состоявший на учете в медучреждении, сознательно уклонялся от обязательных осмотров и терапии, отказываясь от добровольной госпитализации. Своими действиями он создавал реальную угрозу не только для собственной жизни, но и для здоровья окружающих, в том числе для супруги, проживавшей с ним, и регулярно навещавших его друзей.