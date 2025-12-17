Спецрейс для пациента: больного туберкулезом курганца под конвоем доставили в диспансер

«После возбуждения исполнительного производства сотрудники Службы в специальных средствах защиты выехали к месту жительства гражданина. Мужчина был настолько слаб, что даже не мог самостоятельно собрать вещи в больницу. Судебные приставы проводили кетовчанина в автомобиль для транспортировки больных туберкулезом, который предоставило медучреждение, а затем на своем служебном транспорте сопроводили машину медиков до Шадринского областного противотуберкулезного диспансера и убедились в том, что мужчина приступил к лечению», — рассказали приставы.