Загадочным объектом 3I/ATLAS заинтересовалась NASA: он ведет себя непредсказуемо

По данным отслеживания NASA, в настоящее время 3I/ATLAS покидает пределы Солнечной системы со скоростью порядка 244 000 километров в час (около 152 000 миль в час). Этот показатель ощутимо превышает расчеты, основанные только на действии гравитации. Дополнительный интерес вызывает и то, что траектория движения кометы претерпела незначительное, но фиксируемое смещение. Это отклонение не представляет угрозы для Земли и не является поводом для тревоги, однако оно статистически достоверно и поддается измерению.