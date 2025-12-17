Загадочным объектом 3I/ATLAS заинтересовалась NASA: он ведет себя непредсказуемо

NASA увидела странности в поведении 3I/ATLAS.
Межзвездным объектом 3I/ATLAS заинтересовалось американское NASA. Он, как выяснили ученые, ведет себя непредсказуемо. После облета вокруг солнца 3I/ATLAS не замедлился, как должен был. Что происходит с загадочным объектом и каковы последствия изменения его поведения — в материале URA.RU.
3I/ATLAS ведет себя непредсказуемо.
NASA продолжает внимательно следить за необычным гостем из другой звездной системы — межзвездным объектом 3I/ATLAS, чье поведение оказалось неожиданным для ученых. После прохождения перигелия, то есть максимального сближения с Солнцем, объект не стал замедляться, как это предсказывают классические гравитационные модели. Напротив, его скорость возросла, передает Astronomy Vibes.
По данным отслеживания NASA, в настоящее время 3I/ATLAS покидает пределы Солнечной системы со скоростью порядка 244 000 километров в час (около 152 000 миль в час). Этот показатель ощутимо превышает расчеты, основанные только на действии гравитации. Дополнительный интерес вызывает и то, что траектория движения кометы претерпела незначительное, но фиксируемое смещение. Это отклонение не представляет угрозы для Земли и не является поводом для тревоги, однако оно статистически достоверно и поддается измерению.
По оценке ученых, наиболее правдоподобным объяснением таких аномалий являются неравномерные выбросы газов с поверхности кометы, создающие реактивное ускорение, подобно работе миниатюрных двигателей. Среди альтернативных гипотез рассматриваются влияние давления солнечного излучения, а также специфические динамические эффекты, возможные для тел, сформировавшихся в окрестностях других звезд.
Аномалия, которая доказывает: 3I/ATLAS — не комета.
Международный коллектив астрономов ранее сообщил о выявлении у межзвездного объекта новой особенности, которая ставит под сомнение его отнесение к классу комет. В ходе рентгеновских наблюдений с использованием космического телескопа XMM-Newton было получено изображение, на котором зафиксированы ранее не описанные характеристики излучения.
В опубликованных данных исследователи обращают внимание на так называемый «эхо-эффект»: в рентгеновском спектре объекта зафиксирован дополнительный, слабый пик на определенном энергетическом уровне — около 0,55 кэВ. Природа этого сигнала напоминает излучение, характерное для никеля. Если такое толкование окажется верным, объект 3I/ATLAS нельзя считать кометой, поскольку ядра комет, как правило, состоят преимущественно из льда и силикатно-каменистого вещества, а не из тяжелых металлов.
Почему 3I/ATLAS вызывает такой ажиотаж.
3I/ATLAS был открыт 1 июля 2025 года телескопом Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System в Чили. Это третий замеченный человечеством объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб выдвинул гипотезу об искусственном происхождении объекта, что вызвало ажиотаж по всему миру.
В качестве обоснования своей позиции Леб приводит ряд доводов: аномально высокую светимость объекта, крайне низкую, по его оценкам, вероятность совпадения плоскости его орбиты с плоскостью орбиты Земли (порядка 0,2%), а также конфигурацию в перигелии, которая теоретически могла бы способствовать осуществлению гравитационного маневра. Вместе с тем большинство астрономов эту трактовку не разделяет и продолжает классифицировать 3I/ATLAS как обычную комету.
Тем не менее наблюдение за поведением объекта с относительно малого расстояния предоставляет астрономам редкую возможность детально исследовать его светящийся ореол из газа и пыли, который формируется при нагреве кометы Солнцем. Результаты таких наблюдений могут пролить новый свет на процессы формирования комет и планет в окрестностях других звезд во Вселенной.
19 декабря 3I/ATLAS пройдет на минимальной дистанции от Земли перед уходом из Солнечной системы, напоминает Наука.Mail. Как заявили астрономы РАН, в отличие от утверждений некоторых популярных источников, наблюдать ее невооруженным глазом будет невозможно. Объект можно будет увидеть в предрассветные часы, но для этого понадобится телескоп с объективом диаметром не менее 20 сантиметров. 3I/ATLAS будет двигаться по созвездию Девы.