Десятки домов в Ленинском округе Омска останутся без холодной воды на сутки

В Ленинском административном округе Омска 17 декабря с 10:00 до 10:00 следующего дня будет приостановлена подача холодной воды. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети, которые проводит ресурсоснабжающая организация.
Без водоснабжения останутся десятки частных домов по следующим улицам:
— 2-я Красной Звезды,
— 6-я Комсомольская,
— 6-я Чередовая,
— 3-й Крымский переулок.
Жителям рекомендовано заранее запастись водой для приготовления пищи и технических нужд.
