Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки домов в Ленинском округе Омска останутся без холодной воды на сутки

Ремонт водопровода пройдет с 10:00 17 декабря до 10:00 18 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском административном округе Омска 17 декабря с 10:00 до 10:00 следующего дня будет приостановлена подача холодной воды. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети, которые проводит ресурсоснабжающая организация.

Без водоснабжения останутся десятки частных домов по следующим улицам:

— 2-я Красной Звезды,

— 6-я Комсомольская,

— 6-я Чередовая,

— 3-й Крымский переулок.

Жителям рекомендовано заранее запастись водой для приготовления пищи и технических нужд.

Ранее мы писали, что строители Красногорского гидроузла под Новый год остались без денег.