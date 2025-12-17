В Иркутске цены на бензин за неделю остались без изменений

Цены на топливо в Иркутске за прошедшую неделю не изменились. По данным Росстата, средняя стоимость литра бензина по региону сейчас составляет 57,66 рубля для марки АИ-92, 61,17 рубля для АИ-95 и 84,62 рубля для АИ-98 и выше. Дизельное топливо в среднем стоит 76,23 рубля за литр.
Обратите внимание! Эти данные являются усредненными, поэтому фактическая цена на конкретной заправке может отличаться. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно на АЗС.
