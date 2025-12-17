Омский суд обязал автосалон вернуть 100 тысяч за неиспользованную техпомощь

Одновременно с покупкой автомобиля мужчина подписал заявление о присоединении к услуге «НВ КлючАвто-Люкс», включающей электронную карту на техническую помощь на дороге. Стоимость ее услуги составила 100 тыс. рублей, они были включены в общую задолженность по кредиту. В декабре 2024 года истец отказался от пользования услугами по данной карте и потребовал возврата внесенных денег, но компания отказала в этом.