Омский суд обязал автосалон вернуть 100 тысяч за неиспользованную техпомощь

Большереченским районный суд вынес решение по гражданскому делу о взыскании денег, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда с автосалона. Речь идет об ООО «КЛЮЧАВТО-ФИНАНС КРАСНОДАР» и АО «ВЭР».
Пресс-служба суда отметила: в ходе рассмотрения установили, что в марте 2023 года между истцом Р. и ООО «Евразия Восток» в Омске был заключен договор купли-продажи автомобиля. Его стоимость составила 2,65 млн рублей. Для покупки Р. использовал целевой потребительский кредит от ООО «Драйв Клик Банк».
Одновременно с покупкой автомобиля мужчина подписал заявление о присоединении к услуге «НВ КлючАвто-Люкс», включающей электронную карту на техническую помощь на дороге. Стоимость ее услуги составила 100 тыс. рублей, они были включены в общую задолженность по кредиту. В декабре 2024 года истец отказался от пользования услугами по данной карте и потребовал возврата внесенных денег, но компания отказала в этом.
По мнению истца, услугу навязали сотрудники салона, а сама услуга не имела реальной ценности.
По мнению представителя ответчика, ООО «КЛЮЧАВТО-ФИНАНС КРАСНОДАР», деньги поступили от истца на счет в качестве агентского вознаграждения. Компания считала себя лишь посредником и предлагала обратиться к основному исполнителю (АО «ВЭР»).
Суд же установил, что большую часть денег (93 тыс. рублей) удержало само ООО «КЛЮЧАВТО-ФИНАНС КРАСНОДАР», оставив 7 тыс. рублей компании-исполнителю.
«Суд иск удовлетворил, вынес решение и взыскал с ООО “КЛЮЧАВТО-ФИНАНС КРАСНОДАР” в пользу Р. денежные средства, удержанные в качестве агентского вознаграждения, в размере 93 000 рублей; — компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей; — штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 51 500 рублей; — государственную пошлину в размере 5 635 рублей», — отметила пресс-служба.
Решением апелляционной инстанции Омского областного суда акт оставили без изменений, он вступил в силу.
